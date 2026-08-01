Сьогоднішня ціна Tanssi

Поточна ціна Tanssi (TANSSI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TANSSI до USD становить $ 0 за TANSSI.

Tanssi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 178,63, з циркуляційною пропозицією у 418,19M TANSSI. Протягом останніх 24 годин TANSSI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,085813, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TANSSI змінився на -- за останню годину та на +0,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Tanssi (TANSSI)

Ринкова капіталізація $ 17,18K$ 17,18K $ 17,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,92K$ 41,92K $ 41,92K Циркуляційне постачання 418,19M 418,19M 418,19M Загальна пропозиція 1 020 445 842,889166 1 020 445 842,889166 1 020 445 842,889166

Поточна ринкова капіталізація Tanssi — $ 17,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TANSSI — 418,19M, зі загальною пропозицією 1020445842.889166. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,92K.