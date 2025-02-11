Ціна TangYuan (TANGYUAN)
Поточна ціна TangYuan (TANGYUAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TANGYUAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TangYuan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.12K USD
- зміна ціни TangYuan протягом дня — +8.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TangYuan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TangYuan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TangYuan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TangYuan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.73%
|30 днів
|$ 0
|-27.82%
|60 днів
|$ 0
|-72.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TangYuan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.90%
+8.73%
-56.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TangYuan, as the first food concept Token on the blockchain, is not only a digital asset, but also carries the heritage of Chinese food culture, and TangYuan symbolizes reunion and happiness
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