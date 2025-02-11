Ціна Tangible (TNGBL)
Поточна ціна Tangible (TNGBL) сьогодні становить 0.703657 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TNGBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tangible:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 244.44 USD
- зміна ціни Tangible протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін TNGBL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TNGBL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tangible до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tangible до USD становила $ -0.1037986957.
За останні 60 днів зміна ціни Tangible до USD становила $ -0.2171814813.
За останні 90 днів зміна ціни Tangible до USD становила $ -0.8728866003065056.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.1037986957
|-14.75%
|60 днів
|$ -0.2171814813
|-30.86%
|90 днів
|$ -0.8728866003065056
|-55.36%
Останній аналіз цін Tangible: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-14.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TNGBL до AUD
A$1.11881463
|1 TNGBL до GBP
￡0.5629256
|1 TNGBL до EUR
€0.67551072
|1 TNGBL до USD
$0.703657
|1 TNGBL до MYR
RM3.13831022
|1 TNGBL до TRY
₺25.36683485
|1 TNGBL до JPY
¥107.19510738
|1 TNGBL до RUB
₽67.64958398
|1 TNGBL до INR
₹61.03520818
|1 TNGBL до IDR
Rp11,535.35881008
|1 TNGBL до PHP
₱40.91765455
|1 TNGBL до EGP
￡E.35.49949565
|1 TNGBL до BRL
R$4.07417403
|1 TNGBL до CAD
C$1.00622951
|1 TNGBL до BDT
৳85.46617922
|1 TNGBL до NGN
₦1,054.95775725
|1 TNGBL до UAH
₴29.33546033
|1 TNGBL до VES
Bs42.21942
|1 TNGBL до PKR
Rs196.32733957
|1 TNGBL до KZT
₸356.09969799
|1 TNGBL до THB
฿24.00174027
|1 TNGBL до TWD
NT$23.10105931
|1 TNGBL до CHF
Fr0.64032787
|1 TNGBL до HKD
HK$5.48148803
|1 TNGBL до MAD
.د.م7.05767971