Сьогоднішня ціна tamPons

Поточна ціна tamPons (TAMPONS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10.47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TAMPONS до USD становить $ 0 за TAMPONS.

tamPons наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 60,598, з циркуляційною пропозицією у 969.94M TAMPONS. Протягом останніх 24 годин TAMPONS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TAMPONS змінився на -11.60% за останню годину та на +1.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо tamPons (TAMPONS)

Ринкова капіталізація $ 60.60K$ 60.60K $ 60.60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 60.60K$ 60.60K $ 60.60K Циркуляційне постачання 969.94M 969.94M 969.94M Загальна пропозиція 969,935,555.8643855 969,935,555.8643855 969,935,555.8643855

Поточна ринкова капіталізація tamPons — $ 60.60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAMPONS — 969.94M, зі загальною пропозицією 969935555.8643855. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60.60K.