Ціна Tamkin (TSLT)
Поточна ціна Tamkin (TSLT) сьогодні становить 0.00599918 USD з ринковою капіталізацією $ 762.99K USD. Ціна TSLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tamkin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50 USD
- зміна ціни Tamkin протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 127.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tamkin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tamkin до USD становила $ +0.0031154815.
За останні 60 днів зміна ціни Tamkin до USD становила $ +0.0008449137.
За останні 90 днів зміна ціни Tamkin до USD становила $ -0.000810091870379591.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.02%
|30 днів
|$ +0.0031154815
|+51.93%
|60 днів
|$ +0.0008449137
|+14.08%
|90 днів
|$ -0.000810091870379591
|-11.89%
Останній аналіз цін Tamkin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.02%
+46.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tamkin employs cutting-edge AI for real-time sign language translation serving over 500 million globally translating 3 billion words annually It's the world's largest AI sign language translation platform.
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