Ціна Tamatest (TAMATEST)
Поточна ціна Tamatest (TAMATEST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 169.80K USD. Ціна TAMATEST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tamatest:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.15K USD
- зміна ціни Tamatest протягом дня — -13.56%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tamatest до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tamatest до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tamatest до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tamatest до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tamatest: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
-13.56%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
On the eve of the highly anticipated Tama.meme launch, a test on Ronin Mainnet was performed, launching a test token on Ronin mainnet called TAMATEST. It was airdropped to all Moki NFT holders. No utility, no intentions, just a test. Despite numerous attempts from the devs telling us "DO NOT BUY" and "it's worthless", TAMATEST became Ronin Network's first memecoin. The Ronin community took over and cemented TAMATEST into Ronin history.
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