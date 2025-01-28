Сьогоднішня ціна Tamatest (TAMATEST)

Поточна ціна Tamatest (TAMATEST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 169.80K USD. Ціна TAMATEST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tamatest:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.15K USD

- зміна ціни Tamatest протягом дня — -13.56%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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