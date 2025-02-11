Ціна Tamagotchi (GOTCHI)
Поточна ціна Tamagotchi (GOTCHI) сьогодні становить 0.00000995 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOTCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tamagotchi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.04 USD
- зміна ціни Tamagotchi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tamagotchi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tamagotchi до USD становила $ +0.0000003491.
За останні 60 днів зміна ціни Tamagotchi до USD становила $ -0.0000018468.
За останні 90 днів зміна ціни Tamagotchi до USD становила $ -0.000003053586193763481.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000003491
|+3.51%
|60 днів
|$ -0.0000018468
|-18.56%
|90 днів
|$ -0.000003053586193763481
|-23.48%
Останній аналіз цін Tamagotchi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The "Tamagotchi Token" on the Solana blockchain is a playful and nostalgic nod to the classic digital pet of the 1990s. It capitalizes on the recent trend of meme tokens, which often blend humor, internet culture, and cryptocurrency speculation. Unique to the Solana ecosystem, it offers fast and low-cost transactions, leveraging Solana's high throughput and scalability. While the token primarily serves as a fun and speculative asset, its association with the Tamagotchi brand evokes a sense of nostalgia and community among users. However, like many meme tokens, its value and longevity are highly speculative and subject to the volatile nature of the cryptocurrency market.
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