Сьогоднішня ціна Talos (TALOS)

Поточна ціна Talos (TALOS) сьогодні становить 0.00771092 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TALOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Talos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.03K USD

- зміна ціни Talos протягом дня — -10.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін TALOS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TALOS.