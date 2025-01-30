Ціна Talos (TALOS)
Поточна ціна Talos (TALOS) сьогодні становить 0.00771092 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TALOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Talos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.03K USD
- зміна ціни Talos протягом дня — -10.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін TALOS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TALOS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Talos до USD становила $ -0.000869194096581071.
За останні 30 днів зміна ціни Talos до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Talos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Talos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000869194096581071
|-10.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Talos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.98%
-10.13%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TALOS до AUD
A$0.012337472
|1 TALOS до GBP
￡0.006168736
|1 TALOS до EUR
€0.0074024832
|1 TALOS до USD
$0.00771092
|1 TALOS до MYR
RM0.0338509388
|1 TALOS до TRY
₺0.2759738268
|1 TALOS до JPY
¥1.1969661116
|1 TALOS до RUB
₽0.7652317008
|1 TALOS до INR
₹0.6680741088
|1 TALOS до IDR
Rp124.3696600076
|1 TALOS до PHP
₱0.4503948372
|1 TALOS до EGP
￡E.0.3872424024
|1 TALOS до BRL
R$0.0453402096
|1 TALOS до CAD
C$0.0111037248
|1 TALOS до BDT
৳0.9374936536
|1 TALOS до NGN
₦11.9734394668
|1 TALOS до UAH
₴0.3233959848
|1 TALOS до VES
Bs0.43952244
|1 TALOS до PKR
Rs2.1502671512
|1 TALOS до KZT
₸3.9910950828
|1 TALOS до THB
฿0.2607062052
|1 TALOS до TWD
NT$0.2533808312
|1 TALOS до CHF
Fr0.006939828
|1 TALOS до HKD
HK$0.0600680668
|1 TALOS до MAD
.د.م0.0771092