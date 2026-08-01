Сьогоднішня ціна TALO AIRDROP

Поточна ціна TALO AIRDROP (TALO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TALO до USD становить $ 0 за TALO.

TALO AIRDROP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 055, з циркуляційною пропозицією у 99,90B TALO. Протягом останніх 24 годин TALO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,252473, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TALO змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TALO AIRDROP (TALO)

Ринкова капіталізація $ 20,06K$ 20,06K $ 20,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,08K$ 20,08K $ 20,08K Циркуляційне постачання 99,90B 99,90B 99,90B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TALO AIRDROP — $ 20,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TALO — 99,90B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,08K.