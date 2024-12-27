Ціна Talken (TALK)
Поточна ціна Talken (TALK) сьогодні становить 0.02159325 USD з ринковою капіталізацією $ 4.39M USD. Ціна TALK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Talken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.24K USD
- зміна ціни Talken протягом дня — -4.51%
- циркуляційна пропозиція – 203.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Talken до USD становила $ -0.00102129934139755.
За останні 30 днів зміна ціни Talken до USD становила $ -0.0062119893.
За останні 60 днів зміна ціни Talken до USD становила $ -0.0083791548.
За останні 90 днів зміна ціни Talken до USD становила $ -0.01757849438063777.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00102129934139755
|-4.51%
|30 днів
|$ -0.0062119893
|-28.76%
|60 днів
|$ -0.0083791548
|-38.80%
|90 днів
|$ -0.01757849438063777
|-44.87%
Останній аналіз цін Talken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-4.51%
+21.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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