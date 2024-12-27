Сьогоднішня ціна Talken (TALK)

Поточна ціна Talken (TALK) сьогодні становить 0.02159325 USD з ринковою капіталізацією $ 4.39M USD. Ціна TALK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Talken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.24K USD

- зміна ціни Talken протягом дня — -4.51%

- циркуляційна пропозиція – 203.14M USD

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