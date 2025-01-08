Ціна Talk AI (TALK)
Поточна ціна Talk AI (TALK) сьогодні становить 0.01748129 USD з ринковою капіталізацією $ 174.33K USD. Ціна TALK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Talk AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.84K USD
- зміна ціни Talk AI протягом дня — -44.06%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Talk AI до USD становила $ -0.013773544853677887.
За останні 30 днів зміна ціни Talk AI до USD становила $ +0.0553209511.
За останні 60 днів зміна ціни Talk AI до USD становила $ +0.0725672629.
За останні 90 днів зміна ціни Talk AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.013773544853677887
|-44.06%
|30 днів
|$ +0.0553209511
|+316.46%
|60 днів
|$ +0.0725672629
|+415.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Talk AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
-44.06%
+582.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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