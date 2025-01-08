Сьогоднішня ціна Talk AI (TALK)

Поточна ціна Talk AI (TALK) сьогодні становить 0.01748129 USD з ринковою капіталізацією $ 174.33K USD. Ціна TALK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Talk AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.84K USD

- зміна ціни Talk AI протягом дня — -44.06%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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