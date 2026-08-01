Сьогоднішня ціна Talisman

Поточна ціна Talisman (SEEK) сьогодні становить $ 0,00947219, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEEK до USD становить $ 0,00947219 за SEEK.

Talisman наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 85 467, з циркуляційною пропозицією у 9,02M SEEK. Протягом останніх 24 годин SEEK торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,4532, тоді як історичний мінімум — $ 0,00947193.

У короткостроковій динаміці SEEK змінився на -0,00% за останню годину та на -0,86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,17.

Ринкова інформація щодо Talisman (SEEK)

Ринкова капіталізація $ 85,47K$ 85,47K $ 85,47K Обсяг (за 24 год) $ 2,17$ 2,17 $ 2,17 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 947,20K$ 947,20K $ 947,20K Циркуляційне постачання 9,02M 9,02M 9,02M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Talisman — $ 85,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,17. Циркуляційна пропозиція SEEK — 9,02M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 947,20K.