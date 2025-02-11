Ціна Taler (TLR)
Поточна ціна Taler (TLR) сьогодні становить 0.00158842 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Taler:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.21 USD
- зміна ціни Taler протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Taler до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Taler до USD становила $ -0.0000124087.
За останні 60 днів зміна ціни Taler до USD становила $ +0.0000942422.
За останні 90 днів зміна ціни Taler до USD становила $ -0.0009101548906479477.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000124087
|-0.78%
|60 днів
|$ +0.0000942422
|+5.93%
|90 днів
|$ -0.0009101548906479477
|-36.42%
Останній аналіз цін Taler: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal ● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 "
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