Токеноміка TaleCraft (CRAFT) Дізнайтеся ключову інформацію про TaleCraft (CRAFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TaleCraft (CRAFT) The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders. Офіційний вебсайт: https://talecraft.io/ Купити CRAFT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TaleCraft (CRAFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TaleCraft (CRAFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,17K $ 7,17K $ 7,17K Загальна пропозиція: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M Циркуляційна пропозиція: $ 7,01M $ 7,01M $ 7,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,70K $ 30,70K $ 30,70K Історичний максимум: $ 16,6 $ 16,6 $ 16,6 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00102234 $ 0,00102234 $ 0,00102234 Дізнайтеся більше про ціну TaleCraft (CRAFT)

Токеноміка TaleCraft (CRAFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TaleCraft (CRAFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRAFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRAFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRAFT, досліджуйте ціну токена CRAFT в реальному часі!

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