Ціна TaleCraft (CRAFT)
Поточна ціна TaleCraft (CRAFT) сьогодні становить 0.0025208 USD з ринковою капіталізацією $ 17.66K USD. Ціна CRAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TaleCraft:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.87 USD
- зміна ціни TaleCraft протягом дня — -6.11%
- циркуляційна пропозиція – 7.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TaleCraft до USD становила $ -0.000164208176715191.
За останні 30 днів зміна ціни TaleCraft до USD становила $ -0.0010224349.
За останні 60 днів зміна ціни TaleCraft до USD становила $ -0.0006314661.
За останні 90 днів зміна ціни TaleCraft до USD становила $ -0.0004593706160082187.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000164208176715191
|-6.11%
|30 днів
|$ -0.0010224349
|-40.55%
|60 днів
|$ -0.0006314661
|-25.05%
|90 днів
|$ -0.0004593706160082187
|-15.41%
Останній аналіз цін TaleCraft: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-6.11%
+11.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders.
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