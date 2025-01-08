Сьогоднішня ціна TaleCraft (CRAFT)

Поточна ціна TaleCraft (CRAFT) сьогодні становить 0.0025208 USD з ринковою капіталізацією $ 17.66K USD. Ціна CRAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TaleCraft:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.87 USD

- зміна ціни TaleCraft протягом дня — -6.11%

- циркуляційна пропозиція – 7.01M USD

Отримуйте оновлення цін CRAFT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRAFT.