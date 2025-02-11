Ціна TALE (TALE)
Поточна ціна TALE (TALE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TALE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TALE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.34K USD
- зміна ціни TALE протягом дня — -0.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TALE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TALE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TALE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TALE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.44%
|30 днів
|$ 0
|-85.51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TALE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.76%
-0.44%
-20.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TALE is created by GrowBlock, a world-renowned game development company. TALE is a multiplayer, action (role-playing) game where players can earn rewards through login, idle, level, level, challenge, trial, dungeon, team, guild, etc. TALE's games introduce innovative game mechanics with player-driven economy and player-centric features. TALE is proud to create an engaging gaming experience that attracts players and cultivates a strong community. TALE is committed to providing high-quality graphics, engaging storylines and innovative game mechanics that keep players coming back. Together, we are committed to combining blockchain technology with top game design to bring disruptive entertainment experiences to players around the world.
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