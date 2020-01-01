Токеноміка Talahon ($TALAHON) Дізнайтеся ключову інформацію про Talahon ($TALAHON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Talahon ($TALAHON) Talahon is a community-driven meme token designed to fuel a variety of Web3 initiatives. Entirely owned by the community, Talahon is committed to creating tangible value for its members through real-world integrations, including exclusive merchandise and community-centric projects. Our mission is to build a robust community base that enhances the adoption and utility of the Talahon token. The King of All Meme Coins: Imagine a German migrant with sneakers, black jogging pants, and a Gucci bag becoming the hero of the crypto world. Офіційний вебсайт: https://www.talahon.wtf/ Whitepaper: https://www.talahon.wtf Купити $TALAHON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Talahon ($TALAHON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Talahon ($TALAHON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,51K $ 14,51K $ 14,51K Загальна пропозиція: $ 960,00M $ 960,00M $ 960,00M Циркуляційна пропозиція: $ 960,00M $ 960,00M $ 960,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,51K $ 14,51K $ 14,51K Історичний максимум: $ 0,00352733 $ 0,00352733 $ 0,00352733 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Talahon ($TALAHON)

Токеноміка Talahon ($TALAHON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Talahon ($TALAHON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $TALAHON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $TALAHON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $TALAHON, досліджуйте ціну токена $TALAHON в реальному часі!

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