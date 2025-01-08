Ціна Talahon ($TALAHON)
Поточна ціна Talahon ($TALAHON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.37K USD. Ціна $TALAHON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Talahon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.24 USD
- зміна ціни Talahon протягом дня — -8.88%
- циркуляційна пропозиція – 960.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Talahon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Talahon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Talahon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Talahon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.88%
|30 днів
|$ 0
|-29.66%
|60 днів
|$ 0
|-41.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Talahon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.14%
-8.88%
-0.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Talahon is a community-driven meme token designed to fuel a variety of Web3 initiatives. Entirely owned by the community, Talahon is committed to creating tangible value for its members through real-world integrations, including exclusive merchandise and community-centric projects. Our mission is to build a robust community base that enhances the adoption and utility of the Talahon token. The King of All Meme Coins: Imagine a German migrant with sneakers, black jogging pants, and a Gucci bag becoming the hero of the crypto world.
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