Інформація щодо ціни Tako (TAKO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,92% Зміна ціни (1 дн.) +0,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,65%

Актуальна ціна Tako (TAKO) становить --. За останні 24 години TAKO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TAKO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TAKO змінився на -0,92% за останню годину, +0,99% за 24 години та на -7,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tako (TAKO)

Ринкова капіталізація $ 23,75K$ 23,75K $ 23,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,75K$ 23,75K $ 23,75K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tako — $ 23,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAKO — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,75K.