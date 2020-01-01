Токеноміка Taki Games (TAKI) Дізнайтеся ключову інформацію про Taki Games (TAKI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Taki Games (TAKI) Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy. Офіційний вебсайт: https://www.takigames.io/ Whitepaper: https://wiki.takigames.io/taki-games/overview Купити TAKI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Taki Games (TAKI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Taki Games (TAKI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,35M $ 2,35M $ 2,35M Загальна пропозиція: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,17B $ 1,17B $ 1,17B FDV (повністю розведена вартість): $ 6,02M $ 6,02M $ 6,02M Історичний максимум: $ 0,294838 $ 0,294838 $ 0,294838 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00200665 $ 0,00200665 $ 0,00200665 Дізнайтеся більше про ціну Taki Games (TAKI)

Токеноміка Taki Games (TAKI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Taki Games (TAKI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAKI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAKI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAKI, досліджуйте ціну токена TAKI в реальному часі!

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