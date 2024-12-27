Ціна Taki Games (TAKI)
Поточна ціна Taki Games (TAKI) сьогодні становить 0.00148799 USD з ринковою капіталізацією $ 1.75M USD. Ціна TAKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Taki Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.96K USD
- зміна ціни Taki Games протягом дня — -23.29%
- циркуляційна пропозиція – 1.17B USD
Отримуйте оновлення цін TAKI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TAKI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Taki Games до USD становила $ -0.000451806531892437.
За останні 30 днів зміна ціни Taki Games до USD становила $ -0.0003958586.
За останні 60 днів зміна ціни Taki Games до USD становила $ -0.0005604930.
За останні 90 днів зміна ціни Taki Games до USD становила $ -0.00960563338294443.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000451806531892437
|-23.29%
|30 днів
|$ -0.0003958586
|-26.60%
|60 днів
|$ -0.0005604930
|-37.66%
|90 днів
|$ -0.00960563338294443
|-86.58%
Останній аналіз цін Taki Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
-23.29%
-4.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TAKI до AUD
A$0.002380784
|1 TAKI до GBP
￡0.0011755121
|1 TAKI до EUR
€0.0014135905
|1 TAKI до USD
$0.00148799
|1 TAKI до MYR
RM0.0066513153
|1 TAKI до TRY
₺0.0524070078
|1 TAKI до JPY
¥0.2347304225
|1 TAKI до RUB
₽0.152816573
|1 TAKI до INR
₹0.1271785053
|1 TAKI до IDR
Rp23.9998353497
|1 TAKI до PHP
₱0.08630342
|1 TAKI до EGP
￡E.0.0756791714
|1 TAKI до BRL
R$0.009225538
|1 TAKI до CAD
C$0.0021427056
|1 TAKI до BDT
৳0.1778594447
|1 TAKI до NGN
₦2.3033787602
|1 TAKI до UAH
₴0.0624360604
|1 TAKI до VES
Bs0.07588749
|1 TAKI до PKR
Rs0.4142415361
|1 TAKI до KZT
₸0.7790520444
|1 TAKI до THB
฿0.0506958193
|1 TAKI до TWD
NT$0.0488655916
|1 TAKI до CHF
Fr0.001339191
|1 TAKI до HKD
HK$0.0115468024
|1 TAKI до MAD
.د.م0.0150138191