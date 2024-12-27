Сьогоднішня ціна Taki Games (TAKI)

Поточна ціна Taki Games (TAKI) сьогодні становить 0.00148799 USD з ринковою капіталізацією $ 1.75M USD. Ціна TAKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Taki Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.96K USD

- зміна ціни Taki Games протягом дня — -23.29%

- циркуляційна пропозиція – 1.17B USD

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