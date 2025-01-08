Сьогоднішня ціна Take the L (L)

Поточна ціна Take the L (L) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.91K USD. Ціна L до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Take the L:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.67 USD

- зміна ціни Take the L протягом дня — -7.97%

- циркуляційна пропозиція – 982.07M USD

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