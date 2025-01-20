Сьогоднішня ціна Tajir Tech Hub (TJRM)

Поточна ціна Tajir Tech Hub (TJRM) сьогодні становить 0.099914 USD з ринковою капіталізацією $ 89.64M USD. Ціна TJRM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tajir Tech Hub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.82K USD

- зміна ціни Tajir Tech Hub протягом дня — +3.86%

- циркуляційна пропозиція – 897.14M USD

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