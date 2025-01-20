Ціна Tajir Tech Hub (TJRM)
Поточна ціна Tajir Tech Hub (TJRM) сьогодні становить 0.099914 USD з ринковою капіталізацією $ 89.64M USD. Ціна TJRM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tajir Tech Hub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.82K USD
- зміна ціни Tajir Tech Hub протягом дня — +3.86%
- циркуляційна пропозиція – 897.14M USD
Отримуйте оновлення цін TJRM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TJRM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tajir Tech Hub до USD становила $ +0.00371121.
За останні 30 днів зміна ціни Tajir Tech Hub до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tajir Tech Hub до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tajir Tech Hub до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00371121
|+3.86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tajir Tech Hub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.84%
+3.86%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Empowering Global Trade with AI and Blockchain. TJRM is more than just a cryptocurrency; it is a complete ecosystem that connects businesses to the blockchain and crypto world. Here's a summary of what we offer: Decentralized Wallet: TJRM will provide a decentralized wallet for acquiring, sending, and receiving digital currencies. Central Trading Platform (TajirCrypto.com): This platform allows for trading and exchanging digital currencies with fiat currencies, offering prizes and rewards to traders. Tajir Cards: These are ATM cards that let you withdraw your cryptocurrency and pay anywhere in the world. Users also enjoy discounts and rewards when using these cards for purchases. Letter of Guarantee Service: This system helps traders worldwide with importing and exporting goods. Payments are only released when the buyer confirms the goods meet the agreed specifications. Payments are only issued when the buyer confirms that the goods have arrived in compliance with the agreed specifications. A specialized team will follow up on this process to ensure its smoothness with a strategy that guarantees the rights of all parties quickly and at reduced costs through blockchain technology and agents working with us in various countries around the world. Tajir GPT AI Program: This AI-based program offers free advice and step-by-step guidance to TJRM holders on how to start or solve problems in their projects. Educational Courses: Free courses for TJRM holders and paid courses on topics related to trading, commerce, and investment for both beginners and experts. Educational Games: Tajir Media aims to educate future generations about trade and economics through entertaining and educational games where TJRM is used as the in-game currency. Product Digitization: An innovative method to track goods and products digitally from manufacturing to end consumer, preventing fraud, forgery, and imitation. This method is expected to be widely adopted by global brands. Profit Sharing & Governance: TJRM holders can stake their tokens to earn a share of the project's profits and losses. Holders also have voting rights on critical project decisions via a special voting page.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TJRM до AUD
A$0.16086154
|1 TJRM до GBP
￡0.08192948
|1 TJRM до EUR
€0.09691658
|1 TJRM до USD
$0.099914
|1 TJRM до MYR
RM0.449613
|1 TJRM до TRY
₺3.53995302
|1 TJRM до JPY
¥15.61356078
|1 TJRM до RUB
₽10.23718844
|1 TJRM до INR
₹8.65055412
|1 TJRM до IDR
Rp1,637.93416416
|1 TJRM до PHP
₱5.8499647
|1 TJRM до EGP
￡E.5.01768108
|1 TJRM до BRL
R$0.6094754
|1 TJRM до CAD
C$0.14387616
|1 TJRM до BDT
৳12.139551
|1 TJRM до NGN
₦155.62904382
|1 TJRM до UAH
₴4.20737854
|1 TJRM до VES
Bs5.395356
|1 TJRM до PKR
Rs27.85402492
|1 TJRM до KZT
₸53.03235292
|1 TJRM до THB
฿3.43604246
|1 TJRM до TWD
NT$3.28617146
|1 TJRM до CHF
Fr0.09092174
|1 TJRM до HKD
HK$0.77733092
|1 TJRM до MAD
.د.م1.00313656