Ціна TajCoin (TAJ)
Поточна ціна TajCoin (TAJ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.07K USD. Ціна TAJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TajCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.07 USD
- зміна ціни TajCoin протягом дня — +0.59%
- циркуляційна пропозиція – 34.69M USD
Отримуйте оновлення цін TAJ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TAJ.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TajCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TajCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TajCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TajCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.59%
|30 днів
|$ 0
|-8.64%
|60 днів
|$ 0
|+8.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TajCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+0.59%
-3.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TajCoin is a decentralized open source cryptocurrency.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TAJ до AUD
A$--
|1 TAJ до GBP
￡--
|1 TAJ до EUR
€--
|1 TAJ до USD
$--
|1 TAJ до MYR
RM--
|1 TAJ до TRY
₺--
|1 TAJ до JPY
¥--
|1 TAJ до RUB
₽--
|1 TAJ до INR
₹--
|1 TAJ до IDR
Rp--
|1 TAJ до PHP
₱--
|1 TAJ до EGP
￡E.--
|1 TAJ до BRL
R$--
|1 TAJ до CAD
C$--
|1 TAJ до BDT
৳--
|1 TAJ до NGN
₦--
|1 TAJ до UAH
₴--
|1 TAJ до VES
Bs--
|1 TAJ до PKR
Rs--
|1 TAJ до KZT
₸--
|1 TAJ до THB
฿--
|1 TAJ до TWD
NT$--
|1 TAJ до CHF
Fr--
|1 TAJ до HKD
HK$--
|1 TAJ до MAD
.د.م--