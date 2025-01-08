Сьогоднішня ціна TajCoin (TAJ)

Поточна ціна TajCoin (TAJ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.07K USD. Ціна TAJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TajCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.07 USD

- зміна ціни TajCoin протягом дня — +0.59%

- циркуляційна пропозиція – 34.69M USD

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