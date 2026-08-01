Сьогоднішня ціна TAIX

Поточна ціна TAIX (TAIX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TAIX до USD становить $ 0 за TAIX.

TAIX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,083, з циркуляційною пропозицією у 10.00B TAIX. Протягом останніх 24 годин TAIX торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TAIX змінився на -- за останню годину та на -90.83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TAIX (TAIX)

Ринкова капіталізація $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Циркуляційне постачання 10.00B 10.00B 10.00B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація TAIX — $ 20.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAIX — 10.00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.08K.