Сьогоднішня ціна Taitiko (TTG)

Поточна ціна Taitiko (TTG) сьогодні становить 0.00202302 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна TTG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Taitiko:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.04K USD

- зміна ціни Taitiko протягом дня — -7.71%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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