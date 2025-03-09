Ціна Taitiko (TTG)
Поточна ціна Taitiko (TTG) сьогодні становить 0.00202302 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна TTG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Taitiko:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.04K USD
- зміна ціни Taitiko протягом дня — -7.71%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Taitiko до USD становила $ -0.000169230686312938.
За останні 30 днів зміна ціни Taitiko до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Taitiko до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Taitiko до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000169230686312938
|-7.71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Taitiko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.55%
-7.71%
-37.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before.
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