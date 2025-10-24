Інформація щодо ціни Tairon (TAIRO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00922846 $ 0,00922846 $ 0,00922846 Мін. за 24 год $ 0,010555 $ 0,010555 $ 0,010555 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00922846$ 0,00922846 $ 0,00922846 Макс. за 24 год $ 0,010555$ 0,010555 $ 0,010555 Рекордний максимум $ 0,258846$ 0,258846 $ 0,258846 Найнижча ціна $ 0,00754328$ 0,00754328 $ 0,00754328 Зміна ціни (за 1 год) +0,24% Зміна ціни (1 дн.) -2,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,73%

Актуальна ціна Tairon (TAIRO) становить $0,00998292. За останні 24 години TAIRO торгувався між мінімумом у $ 0,00922846 і максимумом у $ 0,010555, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TAIRO становить $ 0,258846, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00754328.

Що стосується короткострокових результатів, то TAIRO змінився на +0,24% за останню годину, -2,70% за 24 години та на +8,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tairon (TAIRO)

Ринкова капіталізація $ 498,90K$ 498,90K $ 498,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 997,81K$ 997,81K $ 997,81K Циркуляційне постачання 50,00M 50,00M 50,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tairon — $ 498,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAIRO — 50,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 997,81K.