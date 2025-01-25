Ціна Tails (TAILS)
Поточна ціна Tails (TAILS) сьогодні становить 0.02132655 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAILS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tails:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.09K USD
- зміна ціни Tails протягом дня — -21.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tails до USD становила $ -0.00586641791998647.
За останні 30 днів зміна ціни Tails до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tails до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tails до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00586641791998647
|-21.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tails: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.97%
-21.57%
-45.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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