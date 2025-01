Що таке Tail ( TAIL)

$TAIL is the predominant rewards token in the Sanin Inu ecosystem. Much like a dog is given a sense of balance and stability by its own tail, our $TAIL provides the backbone for our dream of a decentralized system. These tokens play a pivotal role in maintaining the balance of community and ecosystem alike, and is therefore crucial to our goals of decentralization.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Tail (TAIL) Офіційний вебсайт