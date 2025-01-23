Ціна Tail (TAIL)
Поточна ціна Tail (TAIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tail:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.14 USD
- зміна ціни Tail протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tail до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tail до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tail до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tail до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ 0
|-32.36%
|60 днів
|$ 0
|-58.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tail: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.01%
-1.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TAIL is the predominant rewards token in the Sanin Inu ecosystem. Much like a dog is given a sense of balance and stability by its own tail, our $TAIL provides the backbone for our dream of a decentralized system. These tokens play a pivotal role in maintaining the balance of community and ecosystem alike, and is therefore crucial to our goals of decentralization.
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