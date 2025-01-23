Сьогоднішня ціна Tail (TAIL)

Поточна ціна Tail (TAIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tail:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.14 USD

- зміна ціни Tail протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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