Ціна TAIKI INU (TAIKI)
Поточна ціна TAIKI INU (TAIKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36,98K USD. Ціна TAIKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAIKI INU:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TAIKI INU протягом дня — +9,55%
- циркуляційна пропозиція – 909,63B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAIKI INU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TAIKI INU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TAIKI INU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TAIKI INU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TAIKI INU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,57%
+9,55%
-86,24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.
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