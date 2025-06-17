Сьогоднішня ціна TAIKI INU (TAIKI)

Поточна ціна TAIKI INU (TAIKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36,98K USD. Ціна TAIKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TAIKI INU:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TAIKI INU протягом дня — +9,55%

- циркуляційна пропозиція – 909,63B USD

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