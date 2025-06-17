Ціна TAIKAI (TKAI)
Поточна ціна TAIKAI (TKAI) сьогодні становить 0,00240842 USD з ринковою капіталізацією $ 208,21K USD. Ціна TKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAIKAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TAIKAI протягом дня — +0,08%
- циркуляційна пропозиція – 86,42M USD
Отримуйте оновлення цін TKAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TKAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAIKAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TAIKAI до USD становила $ -0,0000337077.
За останні 60 днів зміна ціни TAIKAI до USD становила $ -0,0000871527.
За останні 90 днів зміна ціни TAIKAI до USD становила $ -0,001710943927291324.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,08%
|30 днів
|$ -0,0000337077
|-1,39%
|60 днів
|$ -0,0000871527
|-3,61%
|90 днів
|$ -0,001710943927291324
|-41,53%
Останній аналіз цін TAIKAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,08%
+0,08%
+0,77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки TAIKAI (TKAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TKAI зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TKAI до VND
₫63,3775723
|1 TKAI до AUD
A$0,0036607984
|1 TKAI до GBP
￡0,0017581466
|1 TKAI до EUR
€0,0020712412
|1 TKAI до USD
$0,00240842
|1 TKAI до MYR
RM0,0102117008
|1 TKAI до TRY
₺0,0947954112
|1 TKAI до JPY
¥0,3478240164
|1 TKAI до RUB
₽0,1893499804
|1 TKAI до INR
₹0,2071000358
|1 TKAI до IDR
Rp39,4822887648
|1 TKAI до KRW
₩3,2722961698
|1 TKAI до PHP
₱0,1357867196
|1 TKAI до EGP
￡E.0,1210471892
|1 TKAI до BRL
R$0,01324631
|1 TKAI до CAD
C$0,003251367
|1 TKAI до BDT
৳0,2944052608
|1 TKAI до NGN
₦3,7109657886
|1 TKAI до UAH
₴0,100069851
|1 TKAI до VES
Bs0,24565884
|1 TKAI до PKR
Rs0,6814865232
|1 TKAI до KZT
₸1,234435671
|1 TKAI до THB
฿0,0780809764
|1 TKAI до TWD
NT$0,0708557164
|1 TKAI до AED
د.إ0,0088389014
|1 TKAI до CHF
Fr0,0019508202
|1 TKAI до HKD
HK$0,0188820128
|1 TKAI до MAD
.د.م0,021916622
|1 TKAI до MXN
$0,0455432222