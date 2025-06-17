Сьогоднішня ціна TAIKAI (TKAI)

Поточна ціна TAIKAI (TKAI) сьогодні становить 0,00240842 USD з ринковою капіталізацією $ 208,21K USD. Ціна TKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TAIKAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TAIKAI протягом дня — +0,08%

- циркуляційна пропозиція – 86,42M USD

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