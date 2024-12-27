Сьогоднішня ціна TAGGR (TAGGR)

Поточна ціна TAGGR (TAGGR) сьогодні становить 2.57 USD з ринковою капіталізацією $ 807.28K USD. Ціна TAGGR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TAGGR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 569.81 USD

- зміна ціни TAGGR протягом дня — -4.05%

- циркуляційна пропозиція – 313.97K USD

Отримуйте оновлення цін TAGGR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TAGGR.