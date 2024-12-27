Ціна TAGGR (TAGGR)
Поточна ціна TAGGR (TAGGR) сьогодні становить 2.57 USD з ринковою капіталізацією $ 807.28K USD. Ціна TAGGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAGGR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 569.81 USD
- зміна ціни TAGGR протягом дня — -4.05%
- циркуляційна пропозиція – 313.97K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAGGR до USD становила $ -0.108731002889557.
За останні 30 днів зміна ціни TAGGR до USD становила $ -0.5643128900.
За останні 60 днів зміна ціни TAGGR до USD становила $ -0.2946397060.
За останні 90 днів зміна ціни TAGGR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.108731002889557
|-4.05%
|30 днів
|$ -0.5643128900
|-21.95%
|60 днів
|$ -0.2946397060
|-11.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TAGGR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.62%
-4.05%
-3.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity
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RM11.4879
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₺90.5154
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¥405.4175
|1 TAGGR до RUB
₽263.939
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|1 TAGGR до IDR
Rp41,451.6071
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₱149.06
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R$15.934
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C$3.7008
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৳307.1921
|1 TAGGR до NGN
₦3,978.3086
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Bs131.07
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|1 TAGGR до KZT
₸1,345.5492
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฿87.5599
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NT$84.3988
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