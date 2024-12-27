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Ціна TAGGR (TAGGR)

USD

Графік ціни TAGGR (TAGGR) в реальному часі

$2.57
$2.57$2.57
-4.00%(1D)

Сьогоднішня ціна TAGGR (TAGGR)

Поточна ціна TAGGR (TAGGR) сьогодні становить 2.57 USD з ринковою капіталізацією $ 807.28K USD. Ціна TAGGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAGGR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 569.81 USD
- зміна ціни TAGGR протягом дня — -4.05%
- циркуляційна пропозиція – 313.97K USD

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Цінові показники TAGGR (TAGGR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAGGR до USD становила $ -0.108731002889557.
За останні 30 днів зміна ціни TAGGR до USD становила $ -0.5643128900.
За останні 60 днів зміна ціни TAGGR до USD становила $ -0.2946397060.
За останні 90 днів зміна ціни TAGGR до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.108731002889557-4.05%
30 днів$ -0.5643128900-21.95%
60 днів$ -0.2946397060-11.46%
90 днів$ 0--

Аналіз цін TAGGR (TAGGR)

Останній аналіз цін TAGGR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2.56
$ 2.56$ 2.56

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

$ 50.26
$ 50.26$ 50.26

-1.62%

-4.05%

-3.47%

Ринкова інформація TAGGR (TAGGR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 807.28K
$ 807.28K$ 807.28K

$ 569.81
$ 569.81$ 569.81

313.97K
313.97K 313.97K

Що таке TAGGR ( TAGGR)

TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

TAGGR до місцевих валют

1 TAGGR до AUD
A$4.112
1 TAGGR до GBP
2.0303
1 TAGGR до EUR
2.4415
1 TAGGR до USD
$2.57
1 TAGGR до MYR
RM11.4879
1 TAGGR до TRY
90.5154
1 TAGGR до JPY
¥405.4175
1 TAGGR до RUB
263.939
1 TAGGR до INR
219.6579
1 TAGGR до IDR
Rp41,451.6071
1 TAGGR до PHP
149.06
1 TAGGR до EGP
￡E.130.7102
1 TAGGR до BRL
R$15.934
1 TAGGR до CAD
C$3.7008
1 TAGGR до BDT
307.1921
1 TAGGR до NGN
3,978.3086
1 TAGGR до UAH
107.8372
1 TAGGR до VES
Bs131.07
1 TAGGR до PKR
Rs715.4623
1 TAGGR до KZT
1,345.5492
1 TAGGR до THB
฿87.5599
1 TAGGR до TWD
NT$84.3988
1 TAGGR до CHF
Fr2.313
1 TAGGR до HKD
HK$19.9432
1 TAGGR до MAD
.د.م25.9313