Сьогоднішня ціна TAGGER (TAG)

Поточна ціна TAGGER (TAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.05M USD. Ціна TAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TAGGER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.55K USD

- зміна ціни TAGGER протягом дня — +4.34%

- циркуляційна пропозиція – 108.38B USD

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