Ціна TAGGER (TAG)
Поточна ціна TAGGER (TAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.05M USD. Ціна TAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAGGER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.55K USD
- зміна ціни TAGGER протягом дня — +4.34%
- циркуляційна пропозиція – 108.38B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAGGER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TAGGER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TAGGER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TAGGER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TAGGER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.26%
+4.34%
-12.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Decentralized Full-Stack AI Data Solution powered by a Comprehensive Data Authentication and Authorization System Tagger is a full-stack AI data solutions platform, establishing a cross-border data authentication protocol, creating a permissionless hub for data collection, labeling, management, and trading. The logic starts from utilizing Web 3's crowdsourcing advantages for data labeling and collection. Subsequently, we leverage the core essence of blockchain technology to form a permissionless data authentication and trading system, solving the prevalent problems of data silos, data authentication chaos, and lack of professional annotators in the current data landscape.
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