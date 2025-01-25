Ціна Tadpole (TAD)
Поточна ціна Tadpole (TAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.45K USD. Ціна TAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tadpole:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.34K USD
- зміна ціни Tadpole протягом дня — -19.00%
- циркуляційна пропозиція – 690.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tadpole до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tadpole до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tadpole до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tadpole до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.00%
|30 днів
|$ 0
|-95.72%
|60 днів
|$ 0
|-98.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tadpole: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-19.00%
-92.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tadpole is a memecoin project on Basechain that blends humor with blockchain technology. Inspired by the playful nature of frogs and tadpoles, it aims to create a fun and engaging community while offering a light-hearted entry point into the crypto space. Tadpole focuses on community-driven growth and viral marketing, leveraging the popularity of memecoins to attract a broad audience. Although primarily a meme-focused project, Tadpole also incorporates unique tokenomics and community incentives to maintain engagement and foster long-term participation on Basechain. TAD is the iconic offspring of Base. With the mission to become the official amphibian mascot of the chain, bringing the best Community Onchain forever.
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