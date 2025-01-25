Сьогоднішня ціна Tadpole (TAD)

Поточна ціна Tadpole (TAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.45K USD. Ціна TAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tadpole:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.34K USD

- зміна ціни Tadpole протягом дня — -19.00%

- циркуляційна пропозиція – 690.00M USD

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