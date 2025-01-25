Ціна TACOCAT (TACOCAT)
Поточна ціна TACOCAT (TACOCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TACOCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TACOCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 409.07 USD
- зміна ціни TACOCAT протягом дня — +8.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TACOCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TACOCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TACOCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TACOCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.00%
|30 днів
|$ 0
|+33.65%
|60 днів
|$ 0
|-23.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TACOCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+8.00%
-4.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cat memecoin
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