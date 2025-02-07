Ціна Tachyon Protocol (IPX)
Поточна ціна Tachyon Protocol (IPX) сьогодні становить 0.0001116 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tachyon Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Tachyon Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tachyon Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tachyon Protocol до USD становила $ +0.0001826011.
За останні 60 днів зміна ціни Tachyon Protocol до USD становила $ -0.0000099462.
За останні 90 днів зміна ціни Tachyon Protocol до USD становила $ +0.000079077370178748996.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0001826011
|+163.62%
|60 днів
|$ -0.0000099462
|-8.91%
|90 днів
|$ +0.000079077370178748996
|+243.15%
Останній аналіз цін Tachyon Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+168.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tachyon Protocol is a decentralized internet protocol co-launched by V SYSTEMS and X-VPN that aims to create a stable, fast and reliable new internet by improving TCP/IP model. IPX is the native cryptocurrency of the Tachyon network that resides on the V SYSTEMS blockchain which serves a clear purpose and utility in the overall Tachyon ecosystem.
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