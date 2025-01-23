Ціна TABO (TABO)
Поточна ціна TABO (TABO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TABO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TABO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.48 USD
- зміна ціни TABO протягом дня — +1.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TABO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TABO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TABO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TABO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.13%
|30 днів
|$ 0
|-33.47%
|60 днів
|$ 0
|-27.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TABO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.81%
+1.13%
-21.47%
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