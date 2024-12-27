Сьогоднішня ціна TabMan (TAB)

Поточна ціна TabMan (TAB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 342.06K USD. Ціна TAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TabMan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.27K USD

- зміна ціни TabMan протягом дня — -1.10%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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