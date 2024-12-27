Ціна TabMan (TAB)
Поточна ціна TabMan (TAB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 342.06K USD. Ціна TAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TabMan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.27K USD
- зміна ціни TabMan протягом дня — -1.10%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TabMan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TabMan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TabMan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TabMan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.10%
|30 днів
|$ 0
|-76.90%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TabMan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-1.10%
-21.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tabman is a superhero-themed meme coin designed to operate within the Dextab portal ecosystem. The $TAB token aims to create a fun and engaging environment in the decentralized finance (DeFi) space. The project features a Buyback and Burn mechanism that enhances the token's scarcity, thereby increasing its potential value for holders. A portion of the fees from Dextab is allocated to repurchase $TAB from the market, effectively reducing the total supply over time. Tabman also provides users with seamless trading tools, including limit order features, allowing for efficient token exchanges within the Dextab ecosystem. The platform is designed to offer a user-friendly interface and low trading fees, promoting an enhanced trading experience. Community engagement is central to Tabman's growth strategy, fostering a vibrant user base through viral marketing and social interactions. The roadmap outlines various phases, including initial foundation and launch, enhancements and partnerships, and future growth through interoperability across multiple blockchain networks. Tokenomics for $TAB include a total supply of 10 billion tokens, with allocations for presale (30%), staking and bonuses (15%), marketing (20%), liquidity (30%), and airdrops (5%). This distribution aims to support the project's long-term sustainability and community appreciation.
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