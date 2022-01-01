Токеноміка TabbyPOS (TABBY) Дізнайтеся ключову інформацію про TabbyPOS (TABBY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TabbyPOS (TABBY) What is the project about? TabbyPOS is a cash register terminal(Hardware) that supports cryptocurrency payments. It can handle various tasks for merchants, such as sales, settlement, and inventory management, as well as providing the ability to accept cryptocurrency payments. In addition, this cash register terminal features a built-in membership system that can convert points into cryptocurrency. TabbyPOS also records transaction history and cashier information and generates management reports such as sales and inventory reports. What makes your project unique? 1)TabbyPOS not only supports cryptocurrency payments but also has a built-in module for ordering and printing receipts, making it convenient for merchants to use. 2)TabbyPOS also features a built-in membership system that allows merchants to easily set up their own membership system without having to manage the exchange of goods or points, as points exist directly in the form of cryptocurrency and customers can freely use or exchange them. 3)TabbyPOS has an open API interface and is not a closed system, allowing it to collaborate with local POS enterprises and provide more diversified services. History of your project. In May 2022, Lee Koh Ching founded TabbyPOS. In August 2022, TabbyPOS issued tokens (EPOS) to raise funds on the Launch Pad platform of ErgoPAD. The fundraising was successfully completed in September 2022. TabbyPOS successfully released its Alpha version in March 2023. What’s next for your project? Our next plan is to support more mainstream cryptocurrencies and add more convenient features for daily life, such as paying utility bills, topping up mobile phone credit, and more. What can your token be used for? EPOS functions as a utility token and is used to pay for fees for token withdraw transactions. If merchants use TabbyPOS, they must also hold a certain number of EPOS. Офіційний вебсайт: https://www.tabbylab.io/ Whitepaper: https://github.com/LEEKOHCHING/TabbyPOS-Introduction Купити TABBY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TabbyPOS (TABBY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TabbyPOS (TABBY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 69,99K $ 69,99K $ 69,99K Загальна пропозиція: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M Циркуляційна пропозиція: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 69,99K $ 69,99K $ 69,99K Історичний максимум: $ 0,182339 $ 0,182339 $ 0,182339 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0008749 $ 0,0008749 $ 0,0008749 Дізнайтеся більше про ціну TabbyPOS (TABBY)

Токеноміка TabbyPOS (TABBY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TabbyPOS (TABBY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TABBY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TABBY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TABBY, досліджуйте ціну токена TABBY в реальному часі!

Прогноз ціни TABBY Хочете знати, куди рухається TABBY? Наша сторінка прогнозу ціни TABBY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TABBY зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!