Сьогоднішня ціна T23 (T23)

Поточна ціна T23 (T23) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна T23 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності T23:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.44K USD

- зміна ціни T23 протягом дня — +48.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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