Сьогоднішня ціна szn (SZN)

Поточна ціна szn (SZN) сьогодні становить 0,00036754 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SZN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності szn:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни szn протягом дня — +8,14%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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