Ціна szn (SZN)
Поточна ціна szn (SZN) сьогодні становить 0,00036754 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SZN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності szn:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни szn протягом дня — +8,14%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни szn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни szn до USD становила $ -0,0000989746.
За останні 60 днів зміна ціни szn до USD становила $ -0,0000775884.
За останні 90 днів зміна ціни szn до USD становила $ -0,0023438454564047063.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8,14%
|30 днів
|$ -0,0000989746
|-26,92%
|60 днів
|$ -0,0000775884
|-21,11%
|90 днів
|$ -0,0023438454564047063
|-86,44%
Останній аналіз цін szn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,10%
+8,14%
-9,44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SZN is the meme token for Wave Field Sunpump. The image is derived from Justin Sun's tweet content Tron meme szn.
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