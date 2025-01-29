Сьогоднішня ціна SZAR (SZAR)

Поточна ціна SZAR (SZAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 297.22K USD. Ціна SZAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SZAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.83K USD

- зміна ціни SZAR протягом дня — -0.32%

- циркуляційна пропозиція – 88.00B USD

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