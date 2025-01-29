Ціна SZAR (SZAR)
Поточна ціна SZAR (SZAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 297.22K USD. Ціна SZAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SZAR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.83K USD
- зміна ціни SZAR протягом дня — -0.32%
- циркуляційна пропозиція – 88.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SZAR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SZAR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SZAR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SZAR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SZAR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
-0.32%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community.
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