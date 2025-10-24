Інформація щодо ціни syrupUSDT (SYRUPUSDT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,099 $ 1,099 $ 1,099 Мін. за 24 год $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,099$ 1,099 $ 1,099 Макс. за 24 год $ 1,1$ 1,1 $ 1,1 Рекордний максимум $ 1,11$ 1,11 $ 1,11 Найнижча ціна $ 1,093$ 1,093 $ 1,093 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,15% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,15%

Актуальна ціна syrupUSDT (SYRUPUSDT) становить $1,099. За останні 24 години SYRUPUSDT торгувався між мінімумом у $ 1,099 і максимумом у $ 1,1, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SYRUPUSDT становить $ 1,11, тоді як його історичний мінімум — $ 1,093.

Що стосується короткострокових результатів, то SYRUPUSDT змінився на -0,00% за останню годину, +0,03% за 24 години та на +0,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Ринкова капіталізація $ 994,20M$ 994,20M $ 994,20M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 994,20M$ 994,20M $ 994,20M Циркуляційне постачання 904,42M 904,42M 904,42M Загальна пропозиція 904 420 698,397443 904 420 698,397443 904 420 698,397443

Поточна ринкова капіталізація syrupUSDT — $ 994,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SYRUPUSDT — 904,42M, зі загальною пропозицією 904420698.397443. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 994,20M.