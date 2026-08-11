Сьогоднішня ціна syrupUSDG

Поточна ціна syrupUSDG (SYRUPUSDG) сьогодні становить $ 1,006, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SYRUPUSDG до USD становить $ 1,006 за SYRUPUSDG.

syrupUSDG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 105 464 232, з циркуляційною пропозицією у 104,82M SYRUPUSDG. Протягом останніх 24 годин SYRUPUSDG торгувався між $ 1,005 (мінімум) та $ 1,007 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,05, тоді як історичний мінімум — $ 1,001.

У короткостроковій динаміці SYRUPUSDG змінився на -- за останню годину та на +0,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 306,07K.

Ринкова інформація щодо syrupUSDG (SYRUPUSDG)

Ринкова капіталізація $ 105,46M$ 105,46M $ 105,46M Обсяг (за 24 год) $ 306,07K$ 306,07K $ 306,07K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 105,46M$ 105,46M $ 105,46M Циркуляційне постачання 104,82M 104,82M 104,82M Загальна пропозиція 104 817 012,855386 104 817 012,855386 104 817 012,855386

Поточна ринкова капіталізація syrupUSDG — $ 105,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 306,07K. Циркуляційна пропозиція SYRUPUSDG — 104,82M, зі загальною пропозицією 104817012.855386. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 105,46M.