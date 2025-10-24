Інформація щодо ціни Syrup USDC (SYRUPUSDC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,13 $ 1,13 $ 1,13 Мін. за 24 год $ 1,13 $ 1,13 $ 1,13 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,13$ 1,13 $ 1,13 Макс. за 24 год $ 1,13$ 1,13 $ 1,13 Рекордний максимум $ 1,14$ 1,14 $ 1,14 Найнижча ціна $ 1,055$ 1,055 $ 1,055 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,10%

Актуальна ціна Syrup USDC (SYRUPUSDC) становить $1,13. За останні 24 години SYRUPUSDC торгувався між мінімумом у $ 1,13 і максимумом у $ 1,13, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SYRUPUSDC становить $ 1,14, тоді як його історичний мінімум — $ 1,055.

Що стосується короткострокових результатів, то SYRUPUSDC змінився на -0,01% за останню годину, +0,02% за 24 години та на +0,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Ринкова капіталізація $ 1,31B$ 1,31B $ 1,31B Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,31B$ 1,31B $ 1,31B Циркуляційне постачання 1,16B 1,16B 1,16B Загальна пропозиція 1 156 350 588,912875 1 156 350 588,912875 1 156 350 588,912875

Поточна ринкова капіталізація Syrup USDC — $ 1,31B, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SYRUPUSDC — 1,16B, зі загальною пропозицією 1156350588.912875. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,31B.