Актуальна ціна Syrup USDC сьогодні становить 1,13 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SYRUPUSDC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SYRUPUSDC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Syrup USDC сьогодні становить 1,13 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SYRUPUSDC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SYRUPUSDC на MEXC вже зараз.

Докладніше про SYRUPUSDC

Інформація про ціну SYRUPUSDC

Офіційний вебсайт SYRUPUSDC

Токеноміка SYRUPUSDC

Прогноз ціни SYRUPUSDC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Syrup USDC

Ціна Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SYRUPUSDC до USD:

$1,13
$1,13$1,13
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Syrup USDC (SYRUPUSDC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:27:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Syrup USDC (SYRUPUSDC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,13
$ 1,13$ 1,13
Мін. за 24 год
$ 1,13
$ 1,13$ 1,13
Макс. за 24 год

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

$ 1,14
$ 1,14$ 1,14

$ 1,055
$ 1,055$ 1,055

-0,01%

+0,02%

+0,10%

+0,10%

Актуальна ціна Syrup USDC (SYRUPUSDC) становить $1,13. За останні 24 години SYRUPUSDC торгувався між мінімумом у $ 1,13 і максимумом у $ 1,13, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SYRUPUSDC становить $ 1,14, тоді як його історичний мінімум — $ 1,055.

Що стосується короткострокових результатів, то SYRUPUSDC змінився на -0,01% за останню годину, +0,02% за 24 години та на +0,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Syrup USDC (SYRUPUSDC)

$ 1,31B
$ 1,31B$ 1,31B

--
----

$ 1,31B
$ 1,31B$ 1,31B

1,16B
1,16B 1,16B

1 156 350 588,912875
1 156 350 588,912875 1 156 350 588,912875

Поточна ринкова капіталізація Syrup USDC — $ 1,31B, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SYRUPUSDC — 1,16B, зі загальною пропозицією 1156350588.912875. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,31B.

Історія ціни Syrup USDC (SYRUPUSDC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Syrup USDC до USD становила $ +0,00023394.
За останні 30 днів зміна ціни Syrup USDC до USD становила $ +0,0060231260.
За останні 60 днів зміна ціни Syrup USDC до USD становила $ +0,0127692260.
За останні 90 днів зміна ціни Syrup USDC до USD становила $ +0,0165726244857792.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00023394+0,02%
30 днів$ +0,0060231260+0,53%
60 днів$ +0,0127692260+1,13%
90 днів$ +0,0165726244857792+1,49%

Що таке Syrup USDC (SYRUPUSDC)

SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Syrup USDC (USD)

Скільки коштуватиме Syrup USDC (SYRUPUSDC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Syrup USDC (SYRUPUSDC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Syrup USDC.

Перегляньте прогноз ціни Syrup USDC вже зараз!

SYRUPUSDC до місцевих валют

Токеноміка Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Розуміння токеноміки Syrup USDC (SYRUPUSDC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SYRUPUSDC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Скільки сьогодні коштує Syrup USDC (SYRUPUSDC)?
Актуальна ціна SYRUPUSDC у USD становить 1,13 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SYRUPUSDC до USD?
Поточна ціна SYRUPUSDC до USD — $ 1,13. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Syrup USDC?
Ринкова капіталізація SYRUPUSDC — $ 1,31B USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SYRUPUSDC?
Циркуляційна пропозиція SYRUPUSDC — 1,16B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SYRUPUSDC?
SYRUPUSDC досяг історичної максимальної ціни у 1,14 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SYRUPUSDC?
Історична мінімальна ціна SYRUPUSDC становила 1,055 USD.
Який обсяг торгівлі SYRUPUSDC?
Актуальний обсяг торгівлі SYRUPUSDC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SYRUPUSDC цього року?
SYRUPUSDC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SYRUPUSDC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:27:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 162,90
$111 162,90$111 162,90

+1,13%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 969,55
$3 969,55$3 969,55

+2,39%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16844
$0,16844$0,16844

+9,90%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,92
$192,92$192,92

+0,99%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,3296
$20,3296$20,3296

+31,84%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 969,55
$3 969,55$3 969,55

+2,39%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 162,90
$111 162,90$111 162,90

+1,13%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,92
$192,92$192,92

+0,99%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4390
$2,4390$2,4390

+1,24%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 131,36
$1 131,36$1 131,36

+0,12%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6223
$0,6223$0,6223

+522,30%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000806
$0,00000806$0,00000806

+352,80%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$50,74
$50,74$50,74

+105,92%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01927
$0,01927$0,01927

+92,70%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5691
$0,5691$0,5691

+89,70%