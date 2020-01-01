Токеноміка Syrax AI (SYRAX) Дізнайтеся ключову інформацію про Syrax AI (SYRAX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Syrax AI (SYRAX) Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. Офіційний вебсайт: https://www.syrax.ai/ Whitepaper: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction Купити SYRAX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Syrax AI (SYRAX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Syrax AI (SYRAX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,61M $ 4,61M $ 4,61M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 40,82M $ 40,82M $ 40,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,29M $ 11,29M $ 11,29M Історичний максимум: $ 0,160058 $ 0,160058 $ 0,160058 Історичний мінімум: $ 0,0450678 $ 0,0450678 $ 0,0450678 Поточна ціна: $ 0,112869 $ 0,112869 $ 0,112869 Дізнайтеся більше про ціну Syrax AI (SYRAX)

Токеноміка Syrax AI (SYRAX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Syrax AI (SYRAX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SYRAX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SYRAX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SYRAX, досліджуйте ціну токена SYRAX в реальному часі!

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