Ціна Syrax AI (SYRAX)
Поточна ціна Syrax AI (SYRAX) сьогодні становить 0.080948 USD з ринковою капіталізацією $ 3.30M USD. Ціна SYRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Syrax AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Syrax AI протягом дня — +11.10%
- циркуляційна пропозиція – 40.82M USD
Отримуйте оновлення цін SYRAX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SYRAX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Syrax AI до USD становила $ +0.00808978.
За останні 30 днів зміна ціни Syrax AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Syrax AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Syrax AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00808978
|+11.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Syrax AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
+11.10%
+25.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SYRAX до VND
₫2,075.587668
|1 SYRAX до AUD
A$0.12870732
|1 SYRAX до GBP
￡0.06152048
|1 SYRAX до EUR
€0.07123424
|1 SYRAX до USD
$0.080948
|1 SYRAX до MYR
RM0.35779016
|1 SYRAX до TRY
₺3.08088088
|1 SYRAX до JPY
¥11.61846644
|1 SYRAX до RUB
₽6.73649256
|1 SYRAX до INR
₹6.96800384
|1 SYRAX до IDR
Rp1,349.13279368
|1 SYRAX до KRW
₩114.9825866
|1 SYRAX до PHP
₱4.62860664
|1 SYRAX до EGP
￡E.4.1526324
|1 SYRAX до BRL
R$0.47435528
|1 SYRAX до CAD
C$0.11170824
|1 SYRAX до BDT
৳9.83761044
|1 SYRAX до NGN
₦129.30957312
|1 SYRAX до UAH
₴3.3512472
|1 SYRAX до VES
Bs5.747308
|1 SYRAX до PKR
Rs22.69943816
|1 SYRAX до KZT
₸41.83311692
|1 SYRAX до THB
฿2.70932956
|1 SYRAX до TWD
NT$2.62028676
|1 SYRAX до AED
د.إ0.29707916
|1 SYRAX до CHF
Fr0.06556788
|1 SYRAX до HKD
HK$0.627347
|1 SYRAX до MAD
.د.م0.7528164
|1 SYRAX до MXN
$1.64567284