Сьогоднішня ціна Syrax AI (SYRAX)

Поточна ціна Syrax AI (SYRAX) сьогодні становить 0.080948 USD з ринковою капіталізацією $ 3.30M USD. Ціна SYRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Syrax AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Syrax AI протягом дня — +11.10%

- циркуляційна пропозиція – 40.82M USD

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