Сьогоднішня ціна Syra Agent

Поточна ціна Syra Agent (SYRA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SYRA до USD становить $ 0 за SYRA.

Syra Agent наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61 717, з циркуляційною пропозицією у 993,10M SYRA. Протягом останніх 24 годин SYRA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SYRA змінився на +0,97% за останню годину та на -3,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Syra Agent (SYRA)

Ринкова капіталізація $ 61,72K$ 61,72K $ 61,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61,72K$ 61,72K $ 61,72K Циркуляційне постачання 993,10M 993,10M 993,10M Загальна пропозиція 993 097 404,953728 993 097 404,953728 993 097 404,953728

Поточна ринкова капіталізація Syra Agent — $ 61,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SYRA — 993,10M, зі загальною пропозицією 993097404.953728. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61,72K.