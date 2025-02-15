Ціна Sypool (SYP)
Поточна ціна Sypool (SYP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sypool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.79K USD
- зміна ціни Sypool протягом дня — +0.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sypool до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sypool до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sypool до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sypool до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.39%
|30 днів
|$ 0
|-8.00%
|60 днів
|$ 0
|-10.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sypool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.39%
-0.31%
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Synthetic Asset Pools Management
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