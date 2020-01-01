Токеноміка Sypher (SYPHER) Дізнайтеся ключову інформацію про Sypher (SYPHER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sypher (SYPHER) Sypher is the token for the Tukyo ecosystem. All products and developments made by Tukyo use SYPHER as the core value accrual mechanism, and logical device for performing onchain checks and processes. SYPHER the token has a capped supply of 1 million tokens, with 750,000 immediately released into circulation. The remaining 250,000 have been distributed into the rewards pool for deSypher and saved for future development purposes. The game is hosted on Base, as well as the token. More details are available on the tokenomics page about the distribution. Sypherbot is a telegram bot with group admin, moderation and multi-chain crypto capabilities. It is also an LLM bot with the ability to respond intelligently to queries, as well as run functions by command using intent processing. Офіційний вебсайт: https://tukyo.org/ Whitepaper: https://desypher.net/whitepaper.html Купити SYPHER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sypher (SYPHER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sypher (SYPHER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 54,25K $ 54,25K $ 54,25K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 54,25K $ 54,25K $ 54,25K Історичний максимум: $ 0,181758 $ 0,181758 $ 0,181758 Історичний мінімум: $ 0,03781156 $ 0,03781156 $ 0,03781156 Поточна ціна: $ 0,054246 $ 0,054246 $ 0,054246 Дізнайтеся більше про ціну Sypher (SYPHER)

Токеноміка Sypher (SYPHER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sypher (SYPHER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SYPHER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SYPHER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SYPHER, досліджуйте ціну токена SYPHER в реальному часі!

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